Круглый стол: «Большая перестановка: как может измениться налоговая система России»

УЧАСТНИКИ:

Владимир САСЬКОВ — эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов

Эльвира БАХТИГОЗИНА — доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук

Владимир КЛИМАНОВ — директор финансово-экономического аналитического центра «Институт реформирования общественных финансов», заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ Евгений ФЕДОРОВ — депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, действительный государственный советник РФ Сергей ЗЕЛЕНОВ — председатель Комитета по налогам Московского отделения Опоры России

Владимир КРЕЙНДЕЛЬ — исполнительный директор управляющей компании «ФинЭкс Плюс»

ВЕДУЩИЕ:

Руслан ОРЕХОВ

Армен МУРАДЯН — заместитель редактора отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»