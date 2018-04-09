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Круглый стол: «Большая перестановка: как может измениться налоговая система России»
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Круглый стол: «Большая перестановка: как может измениться налоговая система России» 

Вечерняя Москва 1 час назад
УЧАСТНИКИ:
Владимир САСЬКОВ — эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов
Эльвира БАХТИГОЗИНА — доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук
Владимир КЛИМАНОВ — директор финансово-экономического аналитического центра «Институт реформирования общественных финансов», заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ  Евгений ФЕДОРОВ — депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, действительный государственный советник РФ  Сергей ЗЕЛЕНОВ — председатель Комитета по налогам Московского отделения Опоры России
Владимир КРЕЙНДЕЛЬ — исполнительный директор управляющей компании «ФинЭкс Плюс»
ВЕДУЩИЕ:
Руслан ОРЕХОВ
Армен МУРАДЯН — заместитель редактора отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»
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