Космонавт Юрчихин и актер Герасимов прочтут диктант в прямом эфире «Радио 1» 10 апреля

«Десятого апреля в 14:00 сразу после новостей в эфире «Радио 1» прочтут текст диктанта герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин, человек, пять раз побывавший в космосе, и народный артист России Евгений Герасимов, в образе знаменитого робота Вертера открывший многим путь в мир космических приключений», — говорится в сообщении.

Диктант в прямом эфире радиостанции проходит ежегодно накануне «Тотального диктанта». В разные годы его читали писатели Дина Рубина и Александр Снегирев . В этот раз акция приучена ко Дню космонавтики.

Радиослушатели смогут проверить свою грамотность 11 апреля — текст диктанта появится на сайте радиостанции после 14:00.