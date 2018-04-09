Космонавт Юрчихин и актер Герасимов прочтут диктант в прямом эфире «Радио 1» 10 апреля 

Накануне акции «Тотальный диктант», которая пройдет в России 14 апреля, в эфире подмосковного «Радио 1» диктант в прямом эфире прочтут летчик-космонавт Федор Юрчихин и народный артист России Евгений Герасимов, сообщается на сайте радио.
«Десятого апреля в 14:00 сразу после новостей в эфире «Радио 1» прочтут текст диктанта герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин, человек, пять раз побывавший в космосе, и народный артист России Евгений Герасимов, в образе знаменитого робота Вертера открывший многим путь в мир космических приключений», — говорится в сообщении.
Диктант в прямом эфире радиостанции проходит ежегодно накануне «Тотального диктанта». В разные годы его читали писатели Дина Рубина и Александр Снегирев. В этот раз акция приучена ко Дню космонавтики.
«Вместе с нами диктант напишут космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке», — уточняется в сообщении.
Радиослушатели смогут проверить свою грамотность 11 апреля — текст диктанта появится на сайте радиостанции после 14:00.