Купил новый iPad и нашёл в нём волос. Это не шутка

Это не шуткаСлучайность — забавная штука. Всегда кажется, что неприятности других просто не могут произойти с тобой.

Сколько раз я и тысячи других говорили правильную вещь: не спеши покупать новый гаджет в первые недели продаж. Первые устройства банально чаще бракованы, чем те, что были выпущены на обкатанном производстве.

Это касается и Apple

Как-то раз я купил iPad 2018

В пятницу я рутинно заглянул на официальный сайт Apple, обратил внимание: новый iPad уже поступил в продажу. Хотел купить его со дня анонса. Увы, доставка обещала 1-3 рабочих дня, а я не люблю ждать.

Вечером поехал в максимально официальный магазин Apple, который только можно найти в России — тот, что в ЦУМе на Петровке. Официально он называется Apple Shop и к западным Apple Store имеет очень слабое отношение.

Опыт показывал, что именно там новые девайсы появляются раньше всего. Угадал: iPad 6 поколения ещё не успели выставить, но начали продавать. Взял какой хотел (128 чёрный). И Apple Pencil, раз теперь поддерживается. Довольный поехал домой.

Вечером включаю. И вижу это прямо по центру.

Китайцы оставили подарок, нормально. Волос не мешает работе планшета. Просто он есть и бесит. Заметен на белом фоне. Так как большая часть веб-страниц и приложений имеют такой фон, волосок будет напрягать меня почти всегда.

Эх, так хотелось настроить его, загрузить все приложения и сидеть по вечерам смотреть фильмы на кресле.

Что сказали в сервисе

Для начала (и ради интереса) написал в службу поддержки Apple. Ничего нового: несите в сервис, предварительно сбросьте. А ещё захватите чек и документ, подтверждающий личность. Окей.

Сегодня утром поехал в ЦУМ.

Чуда не ждал, но надеялся на быстрое решение. Посудите сами. Есть волос под экраном. Устройству 3 дня. Сдаю там, где купил. Брак очевиден, его даже видно на логотипе Apple во время загрузки. Ну точно обменяют!

Нет. Независимо от поломки, московский Apple Shop отправляет вас на 5-й этаж торгового центра — в приёмку авторизованного сервисного центра B2X.

Парень сделал удивлённое лицо, включил планшет и больше ничего про него не сказал. Дал в руки акт приёма. Время ожидания решения — одна-две недели, но может быть больше.

Стою и думаю. Волос лежит под дисплеем. Но сервису всё равно нужно подтвердить его наличие? Какой ремонт они сделают, когда гаджеты только поступили в продажу? Надеюсь, не будут снимать стекло модуля и нарушать герметичность.

В западном Apple Store такой бюрократии бы не было. Напоминание о том, что Apple в России действует по другим правилам. Паспорт не понадобился, чек тоже, да и коробка со всем содержимым осталась у меня.

Так что не повторите ошибку

Теперь у меня есть коробка от iPad 2018 и бесполезный Apple Pencil. Надеюсь, не разыграется любимая история российских СЦ: мол, нет запчастей, ждать придется месяц-два. Или нет, уже не надеюсь.

Считайте это предостережением.

Когда будете покупать новый iPad 2018, помните о моей истории. В отличие от iPad Pro, iPad 2017/18 имеют воздушную прослойку между стеклом и матрицей. Туда может что-то попасть как во время производства, так и позже, при нарушении герметичности модуля экрана.

Поэтому не поддавайтесь на соблазн распаковки дома. Откройте iPad 2018 в магазине, проверьте его и только затем уходите. Не будьте как я.

P. S. Обзору всё равно быть.