Стало известно когда орловские маршрутки поедут на дачи

Организацию работы сезонных дачных маршрутов обсудили сегодня. 9 апреля, на аппаратном совещании в администрации Орловской области

Как сообщил первый зампред правительства Николай Злобин , работу семи дачных маршрутов в Орловском, Урицком и Мценском районах организует региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства, 11 маршрутами в Орловском районе займется администрация Орла, два маршрута в Ливенском районе организует администрация Ливен

Дачные автобусы по межмуниципальным маршрутам будут работать с 29 апреля по 29 октября. С некоторыми перевозчиками уже заключены контракты.

Орле работа дачных маршрутов будет организована с 21 апреля по 29 октября. На линию выйдут 11 автобусов и две единицы транспорта будут функционировать в выходные и праздничные дни.

В Ливенском районе маршрутки начнут работать с 28 апреля по 29 октября. Контракты с перевозчиками уже заключены.

Подвоз граждан также организован к садово-дачным массивам по 15 круглогодичным межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении. На нём работают 44 автобуса и 8 перевозчиков.

На сезонных дачных маршрутах в Орле будет распространяться действие проездных билетов для пенсионеров, имеющих трудовую пенсию по старости, зарегистрированных на территории города Орла и не получающих ежемесячную денежную выплату из областного и федерального бюджетов.

Также на дачные участки орловцы смогут добраться железнодорожным транспортом по маршрутам регулярного сообщения — 10 остановочных пунктов по 3 направлениям движения (Брянское, Тульское, Верховское) к дачным массивам в Урицком, Орловском и Мценском районах. Еще один пригородный поезд «Орел — Мценск» и «Мценск — Орел» будет ходить с 25 апреля по 1 октября.