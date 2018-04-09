С конца апреля в Орловской области начнут ходить дачные маршрутки

С конца апреля до конца октября в Орловской области будут курсировать 20 сезонных дачных автобусов, сообщила пресс-служба облправительства.

По словам первого заместителя Председателя Правительства области Николая Злобина, семь сезонных дачных маршрутов в Орловском, Урицком и Мценском районах организует областной Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 11 маршрутов в Орловском районе — мэрия Орла , два маршрута в Ливенском районе — местная администрация.

В Орле дачные маршрутки начнут курсировать с 21 апреля и будут ходить до конца октября. Ежедневно будут работать 11 автобусов и два — в выходные и праздничные дни. В Ливенском районе дачные маршруты стартуют 28 апреля.

Кроме того, доехать до дач можно будет и на электричках. Будут действовать 10 остановочных пунктов по трём направлениям: Брянское, Тульское и Верховское. Ещё один пригородный поезд «Орел — Мценск» и «Мценск — Орел» будет ходить с 25 апреля по 1 октября.