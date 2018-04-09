Эксклюзив: Боаоский азиатский форум — важная платформа для решения глобальных и региональных проблем — советник камбоджийского правительства Сок Сипхана

Пномпень , 9 апреля / Синьхуа / — Боаоский азиатский форум — важная платформа для решения многочисленных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается регион и мир в целом. Об этом на днях в интервью корр. Синьхуа заявил советник камбоджийского правительства Сок Сипхана.

Боаоский азиатский форум-2018 состоится 8-11 апреля. Сок Сипхана отметил, что в 2018 году происходят сложные изменения в сфере глобального и регионального развития, протекционизм и антиглобализация поднимают голову, но в то же время научно-технические инновации расширяют перспективы мирового развития.

"На Боаоском азиатском форуме будут, как и прежде, обсуждаться такие проблемы, оказывающие большое влияние на глобальное и региональное развитие, как финансы, наука и техника, блокчейн, искусственный интеллект, большие данные, усиление взаимосвязанности, строительство инфраструктуры, «Пояс и путь», торговая и валютная политика важных экономических субъектов", — сказал он.

В настоящее время, продолжил эксперт, мировая экономика претерпевает глубокие перемены, например, реформы Международного валютного фонда , создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и т. д. По его мнению, Боаоский азиатский форум окажет широкое воздействие на рост мировой экономики и глобальное управление.

В качестве советника камбоджийского правительства Сок Сипхана выразил надежду, что на форуме будут аккумулированы знания и мнения профессионалов, и он сможет изучить их для содействия развитию Камбоджи . «В нашу эпоху силы, меняющие мир, весьма разнообразны, к тому же развитие идет стремительно. Камбоджа надеется идти в ногу со временем», — заявил эксперт.

Говоря о сотрудничестве между Китаем и Камбоджей в рамках инициативы «Пояс и путь», Сок Сипхана подчеркнул, что к настоящему времени двустороннее взаимодействие получило очень быстрое развитие. «Надеюсь, что две страны как можно раньше дадут оценку проектам и программам, по которым были достигнуты соглашения. Вместе с тем, мы должны тщательно оценивать развитие частного сектора», — заявил он.

Нынешний Боаоский азиатский форум приурочен к 40-й годовщине старта политики реформ и открытости в Китае. Сок Сипхана отметил, что реформы и открытость не только содействуют развитию КНР, но и приносят пользу всему миру. «Приверженность Китая политике реформ и открытости, несомненно, служит позитивным сигналом. Она полезна для Китая, региона и всего мира», — уверен эксперт. —0—