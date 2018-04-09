«Постоим еще неделю»: в Архангельске проверили прочность пешеходных переправ

Пешеходные переправы в Архангельске еще простоят минимум неделю. Об этом главы округов сообщили на планерке главы Архангельска.

— Переправы — без замечаний, мониторим ситуацию. Промеряли толщину, от 70 до 90 сантиметров, Лесной порт, 24-й. Реушеньга и 29-й — там около 50 сантиметров. В принципе, лед еще нормальный. Посмотрим, как погода будет, постоим еще неделю точно, — пояснил глава Маймаксанского округа Андрей Хиле.

Еще более оптимистично настроены в администрации Октябрьского округа. Толщина льда на переправе на Кего сейчас — 54–58 сантиметров, «дорога жизни» может простоять 2–3 недели. Несмотря на то, что виновники называют состояние переправы «удовлетворительным», гости столицы Поморья неизменно остаются под впечатлением от деревянного моста через Северную Двину. «Мы бы не рискнули», — так отозвались об увиденном выступившие вчера в «М-33» музыканты The Rasmus.

В прошлый понедельник, 2 апреля, в Архангельской области закрыли первую переправу — в Котласе . Запрет коснулся только автомобилей, пешеходы по-прежнему могут ходить по реке. В предыдущем году к апрелю закрылось 80 переправ, а в этом — лишь одна из 127. Но в ближайшие 2 недели переправы начнут массово закрывать.