10 уроков о лидерстве, которые можно извлечь из успеха Amazon

Давайте сотрудникам свободу действий

Компания разрешает сотрудникам полностью контролировать свои проекты. Такой подход привлек в нее множество успешных лидеров: в Amazon есть целые отделы, созданные одним человеком или небольшой группой сотрудников.

Компании приходится сильно рассчитывать на конкретных людей, но зато они могут выполнить свою работу лучшим образом. Сотрудники ничем не ограничены и потому способны рисковать и реализовывать максимально эффективные идеи.

У вашей компании должна быть значимая миссия

Amazon хочет быть магазином, где можно купить все что угодно. Компания мечтает, чтобы человек из любой точки мир мог найти у нее все необходимое в одном месте и за приемлемую цену.

Это основная миссия Amazon, которую она всячески продвигает. Сотрудники легко понимают ее и поддерживают.

Клиенты должны быть на первом месте

Такой подход позволяет проще принимать решения. Amazon утверждает, что для нее клиенты важнее прибыли, а значит можно сразу отказаться от всех инициатив, которые не соответствуют этому принципу.

Фото: Glassdoor

Как ни странно, такой подход сказался на прибыли компании. Этот график показывает рост чистой прибыли Amazon с 2004 по 2017 годы. В 2017 этот показатель составил почти 178 млрд долларов.

Будьте терпеливыми

Джефф Безос представлял себе успех Amazon с самого начала, но добился его лишь через несколько лет.

Фото: Unsplash

Не все страны и общества могут развиваться так же быстро, как и технологии, поэтому для предпринимателей всегда важно быть терпеливыми. Пристрастия клиентов меняются не сразу. Некоторым людям нужно время, чтобы привыкнуть получать какие-то товары по почте, даже если их доставляют к порогу квартиры за 48 часов.

Учитесь на ошибках

В начале 2000-х Amazon решила запустить онлайн-магазин зоотоваров Pets.com и потерпела неудачу. У компании было много неудачных проектов — от собственного телефона до продажи товаров класса люкс. Однако множество рисков, на которые пошла в свое время Amazon, оправдались.

Одними из таких рисков были разработка Amazon Web Services, покупка Zappos и Whole Foods (насчет последнего, правда, еще рано делать выводы) и бесчисленное количество других решений. Нестандартные идеи помогли компании добиться успеха.

«Если вы собираетесь рисковать, то пусть ваши риски будут экспериментами, — сказал однажды Безос. — Если это эксперимент, то вы не можете сказать заранее, получится он или нет. Эксперименты по своей природе обречены на провал. Но несколько случаев крупного успеха компенсируют десятки неудач».

Ищите лучших людей и следуйте их советам

Крупнейшими командами Amazon руководят лучшие из лучших. Например, недавно президентом департамента Amazon Fashion стала Кристин Бошамп, бывший президент по развитию глобального бренда модной одежды Ralph Lauren.

Джефф Безос. Фото: Getty

Назначайте сотрудникам новые роли в нужное время

Amazon часто открывает новые отделы и команду, которым нужны руководители. Обычно ими становятся сотрудники компании. Таким образом работники получают повышение в удобное время, а компания — стремление усиленно работать.

Не бойтесь трендов

В письме акционерам от 2017 году Джефф Безос сообщил, что компания подхватит «внешний тренд» на искусственный интеллект. Это правильное решение, поскольку очень часто крупные компании устаревают из-за того, что не меняются.

Не отказывайтесь от маленьких команд

В Amazon обычно работают небольшие независимые команды, о работе которых отчитывается вице-президент. Таким образом сотрудники как будто бы работают в стартапе, но при поддержке ресурсов и масштабов целой корпорации.

Поощряйте краткость

В Amazon не любят стандартные презентации в PowerPoint. Перед совещаниями сотрудники обычно читают шестистраничные документы, где изложено только все самое важное, что хотело сообщить им начальство. «Полноразмерные предложения сложнее составлять, — прокомментировал Безос. — В них есть глаголы. В параграфах есть подзаголовки. Нельзя написать внятный шестистраничный меморандум, не имея четкого представления о чем вы хотите сказать».

Такие документы заставляют сотрудников хорошенько обдумать, что они хотели бы сказать на совещании. На переговорах нет лишних слов, они проводятся только по делу.

В истории Amazon было много рискованных решений, и не все они оправдались. Но какие-то принесли свои плоды. Не каждая компания может стать таким гигантом, как Amazon, но точно способна у нее поучиться.

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