Франция потратит $1,85 млрд на развитие искусственного интеллекта

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал к 2022 году выделить €1,5 млрд ($1,85 млрд) на финансирование разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Таким образом политик стремится ослабить доминирование в отрасли США Китая . Макрон нацелен создать в стране более привлекательные условия для учебы и работы французских разработчиков, сообщает Reuters

Эммануэль Макрон нацелен превратить Францию в «нацию стартапов». Ближайшая цель политика — трансформировать систему высшего образования, чтобы инженеры и математики не уезжали из страны, получив после вуза предложение от высокотехнологичных компаний США.

Инвестиции в ИИ являются частью «Стратегии ИИ», базирующейся на недавнем докладе, который выявил преимущества и недоработки Франции в сфере высоких технологий. Работу подготовил математик Седрик Виллани, депутат национального собрания Франции. В своем докладе Виллани уточнил, что «утечка мозгов» из страны в Кремниевую долину (более распространенное название — Силиконовая долина, территория в Сан-Франциско (США), отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний) продемонстрировала превосходство французских школ и оправдала предложение по удвоению зарплат в них. В докладе также указана необходимость более тесного сотрудничества между правительственными исследовательскими центрами и частными компаниями. В частности, надлежит упростить требования к государственным научным сотрудникам по работе в частных компаниях.

План по ИИ Макрона предполагает раскрыть данные, собранные государственными организациями вроде системы здравоохранения Франции, чтобы повысить эффективность работы посредством применения ИИ. На это выделят $450 млн Как отмечает Reuters, сумма ничтожна по сравнению с тратами отдельных прогрессивных компаний. В 2016 году консалтинговое агентство McKinsey зафиксировало затраты крупнейших технологических корпораций в данной сфере в объеме от $20 до 30 млрд

По мнению Юлии Богдановой, старшего менеджера КСО в управлении по работе с персоналом аудиторской компании KPMG, члена экспертного совета премии «Визионеры: управление изменениями», будущее за странами, которые тратят значительные средства из своих национальных бюджетов на образование и развитие человеческого капитала.

"Тут выиграют те, кто одновременно поддерживает развитие общего образования, начиная с детского сада, особенно для уязвимых групп: это и дети из бедных семей, и из семей мигрантов, и дети-инвалиды. Таланты есть во всех социальных группах; важно дать им возможность встретиться с возможностями и свободно реализовывать их во всех сферах жизни человека. Вплоть до поддержки на уровне государства высокотехнологичных университетов и компаний, в которых созданы условия для применения полученного образования, а также их креативности, способностей и талантов в свободном поиске наилучших решений. В том числе по созданию ИИ", — поделилась эксперт.

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