Отельеры Владимирской области снова выбрали «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугаминовый гостиничный комплекс «Золотое кольцо»в Юрьев-Польском районе Владимирской области . В отель, построенный по передовым европейским технологиям, специалисты цифрового провайдера провели высокоскоростной интернет, настроили сервисы «Интерактивное ТВ» и цифровую телефонию.

Андрей Разумовский , заместитель директора филиала — Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:

«Мы рады, что гостиничный бизнес Владимирского региона неизменно выбирает предложения «Ростелекома». Наши предложения сбалансированы, иотельеры найдут в них всё необходимое. Самые востребованные услуги мы собрали в пакет «Будь в плюсе» — «Управляемый Wi-Fi», «Видеонаблюдение», «Виртуальную АТС» и «СМС-рекламу». Гости «Золотого кольца» теперь могут насладиться не только прекрасными видами и отличным сервисом, но посмотреть телевизор с отличным качеством картинки и звука. В том числе — в HD-формате. Думаю, это очень обрадует любителей футбола, которые смогут не пропуститьни одного события Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

Андрей Сиднев, генеральный директор ООО «Золотое кольцо»: «Выбрав „Ростелеком“, мы получили полный набор услуг для построения успешного бизнеса. Теперь во всех номерах гостям доступны более 200 цифровых телеканалов. Специалисты компании помогли развернуть на территории комплекса бесшовное покрытие Wi-Fi, а также создать внутреннюю цифровую телефонию с бесплатными звонками внутри сети. В скором времени мы планируем подключить к инфраструктуре связи четыре отдельно стоящих коттеджа, предназначенных для проживания больших компаний».

Компаниям малого и среднего бизнеса «Ростелеком» предлагает комплексное решение «Быть в плюсе», которое позволяет пользоваться традиционными и цифровыми услугами связи в едином пакете с одним счётом. Это предложениевключает традиционный высокоскоростной интернет и один из цифровых сервисов на выбор: «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение для бизнеса» или «СМС реклама».

В рамках услуги «Интерактивное ТВ» для показа на объектах туриндустрии «Ростелеком» предлагает пакеты «Стандарт», «Люкс» и «Престиж», которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы, в том числе — спортивные. Отдельно доступны дополнительные пакеты, которые можно заказать отдельно. Например, пакет « Футбол HD » оценят болельщики во время трансляций Чемпиона мира по футболуFIFA 2018. Для подключения сервиса необходим высокоскоростной интернет и абонентское оборудование в номерах. Все работы по установке, подключению и настройке трансляции проведут специалисты «Ростелекома». Причём, организовать ТВ-вещание можно не только в номерах, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля или гостиницы.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет, с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ . Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.

Подключить цифровые услуги «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 (800) 200 3000.