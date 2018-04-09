В «Саратовских авиалиниях» уволили гендиректора

Совет директоров авиаперевозчика «Саратовские авиалинии» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. Об этом сообщается на сайте компании.

Также стало известно, что по итогам заседания совета директоров, его председателю Юрию Давыдову было поручено до 11 апреля представить на рассмотрение совета кандидатуры на должность гендиректора компании.

Помимо этого, совет директоров решил не позднее 11 апреля провести заседание по вопросу рассмотрения имеющихся кандидатур и назначения нового гендиректора.