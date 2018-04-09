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В «Саратовских авиалиниях» уволили гендиректора
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В «Саратовских авиалиниях» уволили гендиректора 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Совет директоров авиаперевозчика «Саратовские авиалинии» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. Об этом сообщается на сайте компании.
Также стало известно, что по итогам заседания совета директоров, его председателю Юрию Давыдову было поручено до 11 апреля представить на рассмотрение совета кандидатуры на должность гендиректора компании.
Помимо этого, совет директоров решил не позднее 11 апреля провести заседание по вопросу рассмотрения имеющихся кандидатур и назначения нового гендиректора.
Ранее Глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» было приостановлено.
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