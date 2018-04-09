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Воронежская прокуратура внесла представление новому мэру
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Воронежская прокуратура внесла представление новому мэру 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Прокуратура Воронежа внесла представление новому мэру Вадиму Кстенину об устранении грубых нарушений закона о муниципальной службе, сообщили в пресс-службе ведомства 9 апреля.
Прокуроры обнаружили грубые нарушения чиновников в их работе. Так, чиновники занимали должности в органах управления коммерческих организаций.
«Например, занимающий в настоящее время должность руководителя контрольно-аналитического управления администрации Геннадий Боев при поступлении на муниципальную службу являлся генеральным директором ООО «Народная лотерея — Воронеж». Также, согласно данным налоговой службы, он являлся учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда. При трудоустройстве и дальнейшем прохождении муниципальной службы Боев скрыл от работодателя указанные обстоятельства», — сообщили в ведомстве.
Как добавили в ведомстве, грубое нарушение закона влечет за собой увольнение чиновника от занимаемой должности муниципальной службы.
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