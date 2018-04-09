Воронежская прокуратура внесла представление новому мэру

Прокуратура Воронежа внесла представление новому мэру Вадиму Кстенину об устранении грубых нарушений закона о муниципальной службе, сообщили в пресс-службе ведомства 9 апреля.

Прокуроры обнаружили грубые нарушения чиновников в их работе. Так, чиновники занимали должности в органах управления коммерческих организаций.

«Например, занимающий в настоящее время должность руководителя контрольно-аналитического управления администрации Геннадий Боев при поступлении на муниципальную службу являлся генеральным директором ООО «Народная лотерея — Воронеж». Также, согласно данным налоговой службы, он являлся учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда. При трудоустройстве и дальнейшем прохождении муниципальной службы Боев скрыл от работодателя указанные обстоятельства», — сообщили в ведомстве.

Как добавили в ведомстве, грубое нарушение закона влечет за собой увольнение чиновника от занимаемой должности муниципальной службы.