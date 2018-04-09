Чиновник воронежской мэрии являлся главой компании по организации азартных игр 

Геннадий Боев при трудоустройстве скрыл этот факт, чем нарушил закон. Прокуратура Воронеж нашлагрубые нарушения в действиях чиновников мэрии при трудоустройстве на муниципальную службу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в понедельник, 9 апреля. Некоторые сотрудники не говорили о «наличии у них статуса учредителей хозяйствующих субъектов». Так, руководитель контрольно-аналитического управления администрации Геннадий Боев при поступлении на службу являлся гендиректором ООО «Народная лотерея — Воронеж» и учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда». Но при трудоустройстве эту информацию скрыл. — Прокурор Воронежа Максим Туманов внес представление врио главы администрации Вадиму Кстенину. В акте прокурорского реагирования обращено внимание на грубейшие нарушения федерального законодательства, в том числе, влекущие в силу прямого требования закона освобождение от занимаемой должности муниципальной службы, — сообщила прокуратура. Ведомство взяло на контроль устранение нарушений. Геннадий Боев работает в мэрии с июня 2006 года — начальником отдела контроля градостроительной деятельности, заместителем руководителя контрольного управления, замруководителя и руководителем контрольно-аналитического управления. ООО «Народные лотереи — Воронеж» было зарегистрировано в 2004 году, а прекратило существование спустя 10 лет. Екатерина Трещикова
Фото — предоставлено прокуратурой