В Финляндии начался суд над напавшим на прохожих в Турку

В городе Турку на юге Финляндии начался суд над марокканцем Абдеррахманом Буананом, напавшим с ножом на прохожих в августе 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское издание «Илталехти».

Планируется, что в понедельник в суде выступит сторона обвинения и защиты, во вторник будут изучены письменные показания свидетелей, а в среду слово возьмут пострадавшие во время инцидента. Сам Буанан выступит с показаниями на следующей неделе. Ожидается, что судебное разбирательство займет более одного месяца.

Марокканцу инкриминируют два убийства и восемь покушений на жизнь. Сторона обвинения рассматривает произошедшее как теракт, потому как его «целью было вызвать сильный страх у населения Финляндии и также других европейских стран». В этой связи генпрокуратура Финляндии настаивает на пожизненном тюремном сроке для Буанана.

Напомним, что 18 августа 2017 года Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих в городе Турку. При этом он убил двух человек, еще восемь пострадали. Буанан находится в Финляндии с весны 2016 года, когда он попросил в этой стране убежище.