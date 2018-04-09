«Русгидро» изучит влияние санкций против «Русала» на совместные проекты 

«Русгидро» проанализирует влияние включения «Русала» в список санкций США на совместные проекты компаний, сообщили RNS в энергетической компании.
«"Русгидро" проанализирует ситуацию с включением «Русала» в «черный список» OFAC (департамента по контролю за иностранными активами Минфина США. — RNS)», — сообщили в компании, отвечая на вопрос, как может повлиять включения «Русала» в санкционный список США на совместные проекты компаний.
6 апреля 2018 года США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».