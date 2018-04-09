Ещё
Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний 

Rambler News Service 47 минут назад
Об этом сообщила RNS представитель компании Инге Дрийконинген.
«Мы проводим оценку новых санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, чтобы убедиться, что мы полностью соответствуем этим требованиям и, соответственно, принять надлежащие меры. Как инфраструктура финансового рынка, мы несем ответственность за выполнение юридических обязательств для рынков, которые мы обслуживаем, и к этой роли мы относимся очень серьезно. Мы отказываемся комментировать какого-либо конкретного эмитента», — сказала она.
На прошлой неделе США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний, в частности, «Русала» и En+. 9 апреля америкаскний депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ из-за санкций.
Rambler News Service: последние новости
Bloomberg: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи в связи с санкциями США «Русал» назвал непростой ситуацию в компании после введения санкций США США объяснили введение новых санкций «вредительством России по всему миру»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России683
Акции Сбербанка рухнули154
России предсказали века «геополитического одиночества»165
Путин поговорил с Меркель41
Авиаудару по Сирии нашли объяснение21
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение