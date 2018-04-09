Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний 

Об этом сообщила RNS представитель компании Инге Дрийконинген.
«Мы проводим оценку новых санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, чтобы убедиться, что мы полностью соответствуем этим требованиям и, соответственно, принять надлежащие меры. Как инфраструктура финансового рынка, мы несем ответственность за выполнение юридических обязательств для рынков, которые мы обслуживаем, и к этой роли мы относимся очень серьезно. Мы отказываемся комментировать какого-либо конкретного эмитента», — сказала она.