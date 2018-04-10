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Банк России не увидел рисков для российской экономики из-за новых санкций
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Банк России не увидел рисков для российской экономики из-за новых санкций 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций. Об этом сообщает RNS.
"Изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление. Инвесторам нужно время на адаптацию. Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков", — сказала Набиуллина.
Она также подчеркнула, что у ЦБ есть инструменты на случай рисков.
Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд
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