Банк России не увидел рисков для российской экономики из-за новых санкций

"Изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление. Инвесторам нужно время на адаптацию. Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков", — сказала Набиуллина.

Она также подчеркнула, что у ЦБ есть инструменты на случай рисков.