Генпрокуратура обвинила британские спецслцжбы в давлении на Терлюка

Куренной в ходе брифинга обнародовал копию заявления на имя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайку от Владимира Терлюка, поданное им 6 апреля 2018 года.

"В заявлении Терлюк указывает на то, что он обеспокоен за свою безопасность и жизнь своей семьи…. Люди пытаются играть на его неопределенном иммиграционном статусе… Это давление, на мой взгляд", — сказал Куренной.

По данным ГП, в июле 2006 года в Генпрокуратуру России с письменным заявлением обратился не имевший гражданства выходец из Казахстана Владимир Терлюк, который с 1999 года с семьей проживал в Великобритании.

Александр Литвиненко, В заявлении сообщалось, что в период с мая по сентябрь 2003 года Борис Березовский Александр Гольдфарб (вице-президент зарегистрированного в США Международного фонда гражданских свобод, финансировавшегося Березовским), а также их британские адвокаты в целях создания фиктивных оснований для предоставления Березовскому статуса беженца пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского.

По данным Генпрокуратуры РФ, в ходе данного расследования в сентябре 2003 года сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества. Терлюк категорически отверг эти утверждения и дал подробные показания обо всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании, а также о действиях Литвиненко, Гольдфарба и других лиц, причастных к проведению этой провокации. Впоследствии Терлюк в 2010 году подтвердил эти показания под присягой в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса на процессе против Березовского.