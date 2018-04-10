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Экс-глава свердловского СК рассказал, почему покинул пост
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Экс-глава свердловского СК рассказал, почему покинул пост 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший руководитель СК РФ по Свердловской области 56-летний генерал-лейтенант Валерий Задорин рассказал, почему решил покинуть свой пост. Указ об освобождении его от должности был подписан президентом Владимиром Путиным 6 апреля 2018 года.
«Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Выражаю благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств — всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан», — отметил Задорин.
Он также выразил уверенность, что Следственный комитет и дальше будет работать в интересах области и выполнять сложные задачи по борьбе с преступности. Он также поблагодарил коллег и пожелал им всего самого лучшего.
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