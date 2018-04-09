Патриарх Кирилл, Владимир Мединский и Андрей Воробьев примут участие в открытии храмового комплекса в Гагино

В рамках церемонии предстоятель РПЦ наградит благотворителей храма патриаршими наградами. Кроме того, с 9 до 12 часов в храмах пройдет чин великого освящения и божественная литургия, которая завершится крестным ходом.

Каменный храм в честь Всемилостивого Спаса был построен во второй половине ХVIII века, Казанский храм появился в 1845 году. Так в селе Гагино появился архитектурный комплекс из двух храмов — в стиле барокко и в стиле позднего классицизма. Примечательно, что в Казанском храме 27 июля 1898 года русский певец Федор Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги.

11—12 августа

на территории храмового комплекса пройдет музыкальный фестиваль «Эх вы, песни мои, песни». Его название повторяет название одной из песен, сочиненных Федором Шаляпиным.

В советское время церковные здания были сильно разрушены. Спасский храм использовался в качестве склада для химических удобрений, а к началу

1990-х годов сохранились только остатки его стен. Казанский храм был разобран на кирпич, осталась лишь ротонда алтаря. В 2013 году под патронатом Министерства культуры России в храмовом комплексе села Гагино начали проводиться

ремонтно-реставрационные

работы.