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Патриарх Кирилл, Владимир Мединский и Андрей Воробьев примут участие в открытии храмового комплекса в Гагино
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Патриарх Кирилл, Владимир Мединский и Андрей Воробьев примут участие в открытии храмового комплекса в Гагино 

360tv.ru 2 часа назад
10 апреля в селе Гагино Сергиево‐Посадского района состоится открытие после реставрации храмового комплекса, состоящего из Казанского храма и храма Всемилостивого Спаса. В церемонии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Российской Федерации, председатель Попечительского совета по восстановлению храмового комплекса Владимир Мединский, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках церемонии предстоятель РПЦ наградит благотворителей храма патриаршими наградами. Кроме того, с 9 до 12 часов в храмах пройдет чин великого освящения и божественная литургия, которая завершится крестным ходом.
Каменный храм в честь Всемилостивого Спаса был построен во второй половине ХVIII века, Казанский храм появился в 1845 году. Так в селе Гагино появился архитектурный комплекс из двух храмов — в стиле барокко и в стиле позднего классицизма. Примечательно, что в Казанском храме 27 июля 1898 года русский певец Федор Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги.
11—12 августа
на территории храмового комплекса пройдет музыкальный фестиваль «Эх вы, песни мои, песни». Его название повторяет название одной из песен, сочиненных Федором Шаляпиным.
В советское время церковные здания были сильно разрушены. Спасский храм использовался в качестве склада для химических удобрений, а к началу
1990-х  годов сохранились только остатки его стен. Казанский храм был разобран на кирпич, осталась лишь ротонда алтаря. В 2013 году под патронатом Министерства культуры России в храмовом комплексе села Гагино начали проводиться
ремонтно-реставрационные
работы.
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