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Храмовый комплекс откроют после реставрации в Сергиево‑Посадском районе 10 апреля
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Храмовый комплекс откроют после реставрации в Сергиево‑Посадском районе 10 апреля 

РИАМО 1 час назад
В селе Гагино Сергиево-Посадского района Подмосковья 10 апреля состоится открытие после реставрации храмового комплекса, состоящего из Казанского храма и храма Всемилостивого Спаса, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.
«В церемонии примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ, председатель попечительского совета по восстановлению храмового комплекса Владимир Мединский. В рамках церемонии предстоятель РПЦ наградит благотворителей храма патриаршими наградами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в храмах пройдет чин великого освящения и божественная литургия, которая завершится крестным ходом.
Каменный храм в честь Всемилостивого Спаса был построен во второй половине ХVIII века, Казанский храм появился в 1845 году. Так в селе Гагино появился архитектурный комплекс из двух храмов — в стиле барокко и в стиле позднего классицизма. Примечательно, что в Казанском храме 27 июля 1898 года русский певец Федор Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги.
В советское время церковные здания были сильно разрушены. Спасский храм использовался в качестве склада для химических удобрений, а к началу 1990-х годов сохранились только остатки его стен. Казанский храм был разобран на кирпич, осталась лишь ротонда алтаря. В 2013 году под патронатом министерства культуры России в храмовом комплексе начали проводиться ремонтно-реставрационные работы.
Летом 2018 года (11-12 августа) на территории храмового комплекса пройдет музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни». Его название повторяет название одной из песен, сочиненных Федором Шаляпиным.
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