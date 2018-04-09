Храмовый комплекс откроют после реставрации в Сергиево‑Посадском районе 10 апреля

В селе Гагино Сергиево-Посадского района Подмосковья 10 апреля состоится открытие после реставрации храмового комплекса, состоящего из Казанского храма и храма Всемилостивого Спаса, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ

«В церемонии примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ, председатель попечительского совета по восстановлению храмового комплекса Владимир Мединский . В рамках церемонии предстоятель РПЦ наградит благотворителей храма патриаршими наградами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в храмах пройдет чин великого освящения и божественная литургия, которая завершится крестным ходом.

Каменный храм в честь Всемилостивого Спаса был построен во второй половине ХVIII века, Казанский храм появился в 1845 году. Так в селе Гагино появился архитектурный комплекс из двух храмов — в стиле барокко и в стиле позднего классицизма. Примечательно, что в Казанском храме 27 июля 1898 года русский певец Федор Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги.

В советское время церковные здания были сильно разрушены. Спасский храм использовался в качестве склада для химических удобрений, а к началу 1990-х годов сохранились только остатки его стен. Казанский храм был разобран на кирпич, осталась лишь ротонда алтаря. В 2013 году под патронатом министерства культуры России в храмовом комплексе начали проводиться ремонтно-реставрационные работы.

Летом 2018 года (11-12 августа) на территории храмового комплекса пройдет музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни». Его название повторяет название одной из песен, сочиненных Федором Шаляпиным.