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В Ростовской области выберут логотип и гимн добровольческого движения
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В Ростовской области выберут логотип и гимн добровольческого движения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Ростовской области стартовал конкурс на разработку символики Донского добровольческого движения, сообщается на сайте правительства региона.
Подать заявку в одной или сразу двух номинациях ("Логотип" и «Гимн») может каждый желающий.
Конкурс разделен на три этапа. С 1 апреля по 1 июля будет проходить прием конкурсных работ на электронную почту. С 1 по 31 июля после рассмотрения заявок будут определены пять финалистов конкурса. С 1 по 31 августа будет проходить открытое народное голосование в социальной сети «ВКонтакте». По итогам будет определен победитель в каждой номинации.
Торжественная церемония награждения состоится 5 декабря 2018 года на слете добровольцев Дона.
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