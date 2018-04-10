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В Республике Крым встречают «Поезд Победы»
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В Республике Крым встречают «Поезд Победы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
Сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району приняли участие в акции «Поезд Победы». Мероприятия проходят на территории Республики Крым с 8 по 14 апреля и приурочены к очередной годовщине освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.
Стоит отметить, что ретро-поезд останавливается в каждом из городов и поселков именно в день его освобождения.
Состав уже побывал в Армянске, Красноперекопске и Джанкое. Далее он проследует через поселки Нижнегорский, Советский, Кировское, города Керчь, Ленино, Феодосию, Симферополь, Саки, Евпаторию и Бахчисарай.
Патриотическая акция проводится под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова совместно с ФГУП «Крымская железная дорога».
Железнодорожный состав на паровой тяге оснащен платформой с установленными на ней образцами оружия периода Великой Отечественной войны.
На перроне проходит концерт, программа которого состоит из известных песен военных лет. Танцуют девушки в ситцевых платьицах и белых носочках, поют парнишки в форме той самой войны.
Местные жители приходят отдать дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мир на нашей земле.
В акции принимают участие и сотрудники полиции.
Так, сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району обеспечили охрану правопорядка во время мероприятия и почтили память защитников Отечества.
Деды и прадеды многих нынешних полицейских сражались на фронтах. Помнить о подвиге своего народа и передавать это новым поколениям — наша святая обязанность!
Пресс-служба МВД по Республике Крым
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