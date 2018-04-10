В Республике Крым встречают «Поезд Победы»

Сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району приняли участие в акции «Поезд Победы». Мероприятия проходят на территории Республики Крым с 8 по 14 апреля и приурочены к очередной годовщине освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

Стоит отметить, что ретро-поезд останавливается в каждом из городов и поселков именно в день его освобождения.

Патриотическая акция проводится под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова совместно с ФГУП «Крымская железная дорога».

Железнодорожный состав на паровой тяге оснащен платформой с установленными на ней образцами оружия периода Великой Отечественной войны.

На перроне проходит концерт, программа которого состоит из известных песен военных лет. Танцуют девушки в ситцевых платьицах и белых носочках, поют парнишки в форме той самой войны.

Местные жители приходят отдать дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мир на нашей земле.

В акции принимают участие и сотрудники полиции.

Так, сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району обеспечили охрану правопорядка во время мероприятия и почтили память защитников Отечества.

Деды и прадеды многих нынешних полицейских сражались на фронтах. Помнить о подвиге своего народа и передавать это новым поколениям — наша святая обязанность!