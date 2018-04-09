В центре Петербурга на стройплощадке полиция искала мигрантов-нелегалов

Семь десятков иностранных граждан, трудящихся на одной из стройплощадок в Адмиралтейском районе, проверили петербургские сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России на соблюдение норм действующего законодательства в сфере миграции.

Как сообщили сегодня в региональном главке МВД РФ, на строительном участке № 23, расположенном на Малой Митрофаньевской улице, правоохранители обнаружили 71 работника, без российского гражданства.

Десять из них, как оказалось, нарушают миграционное законодательство нашей страны. Все они привлечены к административной ответственности за не соблюдение правил въезда либо режима пребывания в РФ. Им грозит наказание в виде штрафа.

Соответствующие материалы направлены в суд для принятия решения.