Кадеты нашего района готовятся ко Дню Победы

Накануне Дня Победы, 6 мая, преображенские кадеты-семиклассники примут участие в торжественном марше на Поклонной горе.

Воспитанники кадетского корпуса заняты серьезной подготовкой к этому важному событию. Чтобы стать участниками парада, нужно пройти усиленную строевую подготовку и показать свое соответствие высоким требованиям, которые предъявляются к лучшим кадетским классам столицы. Кадеты тренируются каждый день, ребята хорошо понимают, что тренировки необходимы и очень стараются — ведь в списки парадного расчёта попадут только те кадеты, которые хорошо покажут себя на зачете по строевой подготовке и пройдут специальный отбор.

В прошлом году кадеты нашего района из Преображенского кадетского корпуса уже участвовали в III Московском параде кадет «Не прервется связь поколений» на Поклонной горе. Ребята чеканили шаг, равнялись на ветеранов и защитили честь Преображенки.