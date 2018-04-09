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Кадеты нашего района готовятся ко Дню Победы
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Кадеты нашего района готовятся ко Дню Победы 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Накануне Дня Победы, 6 мая, преображенские кадеты-семиклассники примут участие в торжественном марше на Поклонной горе.
Воспитанники кадетского корпуса заняты серьезной подготовкой к этому важному событию. Чтобы стать участниками парада, нужно пройти усиленную строевую подготовку и показать свое соответствие высоким требованиям, которые предъявляются к лучшим кадетским классам столицы. Кадеты тренируются каждый день, ребята хорошо понимают, что тренировки необходимы и очень стараются — ведь в списки парадного расчёта попадут только те кадеты, которые хорошо покажут себя на зачете по строевой подготовке и пройдут специальный отбор.
В прошлом году кадеты нашего района из Преображенского кадетского корпуса уже участвовали в III Московском параде кадет «Не прервется связь поколений» на Поклонной горе. Ребята чеканили шаг, равнялись на ветеранов и защитили честь Преображенки.
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