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Детсадовцы из района Люблино посетили с экскурсией библиотеку школы №2092
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Детсадовцы из района Люблино посетили с экскурсией библиотеку школы №2092 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Будущие первоклассники из детского сада «Надежда», который находится в районе Люблино, посетили библиотеку, действующую в школе №2092 имени Кожедуба. Об этом рассказали в администрации дошкольного учреждения.
— Малыши ознакомились с правилами пользования библиотекой, книжным фондом и действующими здесь выставками. Ребята узнали, что книга — самое удивительное изобретение человечества, — добавил представитель детского сада.
Напомним, что детский сад «Надежда» расположен по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)
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