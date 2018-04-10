Детсадовцы из района Люблино посетили с экскурсией библиотеку школы №2092

Будущие первоклассники из детского сада «Надежда», который находится в районе Люблино, посетили библиотеку, действующую в школе №2092 имени Кожедуба. Об этом рассказали в администрации дошкольного учреждения.

— Малыши ознакомились с правилами пользования библиотекой, книжным фондом и действующими здесь выставками. Ребята узнали, что книга — самое удивительное изобретение человечества, — добавил представитель детского сада.

Напомним, что детский сад «Надежда» расположен по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)