Ничего лишнего: зауральский бизнес не пострадает от изменений в законе «О рекламе»

3 июня 2018 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О рекламе». С этого дня размещать коммерческую рекламу на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных слуг будет нельзя. Поправки были опубликованы 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

— Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Эти положения не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения, — рассказали о законе в Федеральной антимонопольной службе по Курганской области

Изначально закон должен был запретить размещение любой рекламы на платежках ЖКХ. Такие поправки 23 ноября прошлого года были приняты Госдумой . Однако уже 29 ноября Совет Федерации отклонил их. Документ был переработан и в итоге разрешил размещать на квитанциях социальную рекламу и справочную информацию.

Однако бизнес в Курганской области от нововведения ничего не потеряет. Эта ниша рекламного бизнеса в Зауралье не освоена.

— На 9 апреля 2018 года в Курганском УФАС России не зарегистрированы обращения граждан, юридических лиц с вопросом о размещении рекламной информации на платежных документах за жилищно-коммунальные услуги, — рассказали корреспонденту 45.ру в пресс-службе ведомства.