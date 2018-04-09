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Ничего лишнего: зауральский бизнес не пострадает от изменений в законе «О рекламе»
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Ничего лишнего: зауральский бизнес не пострадает от изменений в законе «О рекламе» 

45.ru 27 минут назад
Фото: 45.ru
3 июня 2018 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О рекламе». С этого дня размещать коммерческую рекламу на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных слуг будет нельзя. Поправки были опубликованы 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
— Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Эти положения не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения, — рассказали о законе в Федеральной антимонопольной службе по Курганской области.
Изначально закон должен был запретить размещение любой рекламы на платежках ЖКХ. Такие поправки 23 ноября прошлого года были приняты Госдумой. Однако уже 29 ноября Совет Федерации отклонил их. Документ был переработан и в итоге разрешил размещать на квитанциях социальную рекламу и справочную информацию.
Однако бизнес в Курганской области от нововведения ничего не потеряет. Эта ниша рекламного бизнеса в Зауралье не освоена.
— На 9 апреля 2018 года в Курганском УФАС России не зарегистрированы обращения граждан, юридических лиц с вопросом о размещении рекламной информации на платежных документах за жилищно-коммунальные услуги, — рассказали корреспонденту 45.ру в пресс-службе ведомства.
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