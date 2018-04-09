Ещё
Такое «регулирование» может просто «убить»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Такое «регулирование» может просто «убить» 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
«Зарегулируй меня до смерти». Такое впечатление складывается, когда послушаешь инициаторов законопроекта «О внесении изменений в ФЗ „Об информации, информационных технологиях и защите информации“.
Судя по поправкам, их инициаторы хотят переложить на пользователей соцсетей и их операторов основное бремя по отслеживанию, блокировке и (sic!) хранению заблокированной информации. То есть взять на себя работу спецслужб и иных профильных организаций.
Ладно, с терроризмом, призывам к насилию и свержению госстроя — тут не поспоришь.
Но упор делается и на информацию, которая касается различных публичных персон, связанной с их деятельностью.
И вот здесь как-то перестаешь соглашаться с авторами поправок: такое „регулирование“ может просто „убить“ свободу слова и те общественные инициативы, которые направлены на расследование противоправной активности некоторых персон.
Вместо тонкого хирургического вмешательства, получается, предлагается грубая „трепанация черепа топором“ с необратимыми для мозга последствиями.
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде, каждый … (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств.
И тут необходимо понимать, что последует за этим, если вы понимаете, о чём я.
Источник: Блог Алексея Мухина
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Die Welt: Россия сделала первый шаг к независимости от Европы Захарова пошутила по поводу спасшейся бегством кошки Скрипалей Глава кемеровского облсовета ушел в отставку в пользу Тулеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул128
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия155
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй61
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина28
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»102
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение