Пасхальный фестиваль «Радовесть» проведут в Рязанском районе

Пасхальный фестиваль «Радовесть» состоится на территории храма преподобного Сергия Радонежского в Рязанском районе.

— В программе — выступления фольклорных коллективов, детская спартакиада с вручением призов, награждение за участие в пасхальном конкурсе творческих работ и поделок, встреча с любимыми героями сказок, ремесленная ярмарка и многое другое, — сообщил представитель храма.

Праздник состоится 15 апреля по адресу: улица Окская, владение 17. Начало — в 11.30. Вход свободный, приглашаются все желающие.