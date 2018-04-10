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Пасхальный фестиваль «Радовесть» проведут в Рязанском районе
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Пасхальный фестиваль «Радовесть» проведут в Рязанском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Пасхальный фестиваль «Радовесть» состоится на территории храма преподобного Сергия Радонежского в Рязанском районе.
— В программе — выступления фольклорных коллективов, детская спартакиада с вручением призов, награждение за участие в пасхальном конкурсе творческих работ и поделок, встреча с любимыми героями сказок, ремесленная ярмарка и многое другое, — сообщил представитель храма.
Праздник состоится 15 апреля по адресу: улица Окская, владение 17. Начало — в 11.30. Вход свободный, приглашаются все желающие.
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