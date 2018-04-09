В Корее создали няшного робота-кошку для одиноких людей

Южной Корее появился новый гаджет с виду похожий на кота, который будет мотивировать молодых людей чаще выходить на связь друг с другом и поддерживать общение. Милого робокотика уже успели заподозрить в шпионаже за пользователями.

«Фрибо» — так называется новый умный помощник, который помогает своим обладателям социализироваться. Для того, чтобы друзья смогли выходить на связь, им необходимо установить в своих домах по одному «Фрибо». Это объединит группу знакомых людей в единое виртуальное пространство.

Чтобы отслеживать активность в квартирах, «Фрибо» оснащен специальными датчиками. Он будет понимать, когда хозяин открывает дверцу холодильника, возвращается домой, смотрит телевизор. Он сможет даже отслеживать, где в квартире включен свет и где работает пылесос.

Поняв, что его хозяин вернулся в квартиру, умный помощник будет присылать его друзьям оповещение, типа: «О! Твой друг открыл дверь, похоже кто-то вернулся домой». В ответ на уведомление можно будет позвонить и узнать, как прошел день, написать сообщение в специальном мессенджере или просто стукнуть дважды по столу. «Фрибо» передаст это сообщение как: «Привет, чем занимаешься?».

Многие люди, протестировавшие новинку, положительно оценили работу устройства. Некоторые из них хвалили дизайн робота, а кто-то настолько подружился с «Фрибо», что стал делиться с ним откровениями из личной жизни.

Однако других пользователей немало насторожила осведомленность гаджета. Они подумали, что «Фрибо» является шпионским устройством с неясными целями. Это неудивительно, ведь в последнее время пользователи озабочены новостями об утечках персональных данных и тотальной слежке.