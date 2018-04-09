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«Сбербанк» и «Право.ru» запустили сервис для работы с банкротствами Bankro.TECH
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«Сбербанк» и «Право.ru» запустили сервис для работы с банкротствами Bankro.TECH 

RB.ru 25 минут назад
Фото: RB.ru
Bankro.TECH агрегирует данные о банкротах, участниках процедур и судебных событиях из публично доступных источников, он интегрирован с юридическими сервисами «Мой Арбитр» и Casebook.
Новый сервис предлагает вести дела о банкротствах в едином интерфейсе, хранить в структурированном виде данные и документы, прогнозировать и формировать стратегии по работе с активами, взаимодействовать с другими кредиторами, получать актуальный статус по делам и отслеживать выполнение задач сотрудниками, утверждают разработчики.
Технология автоматически формирует список требований кредиторов из определений суда о включении в реестр, рассчитывает процент голосов, формирует отчеты для кредиторов о количестве и состоянии процедур на любую дату и период времени, говорится в пресс-релизе.
В настоящее время Bankro.TECH доступен в демо-варианте, стоимость использования сервиса пока не уточняется.
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