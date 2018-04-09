Стал известен размер дохода частных камер фиксации нарушений

Два года назад ООО «МВС Груп» заключило концессионное соглашение с Подмосковьем . Согласно ему, фирма вложит в монтаж камер, их содержание и рассылку «писем счастья» 4,9 миллиарда рублей за десять лет. Взамен она получает 233 рубля с каждого штрафа вне зависимости от его номинала.

Как пишет «Коммерсантъ», с июля по декабрь прошлого года в подмосковный бюджет поступило более 337 миллионов рублей в качестве оплаты штрафов. Из них 254 миллиона «перечислено концессионеру». Эта сумма, пояснили в ведомстве, покрывает затраты компании на модернизацию камер, затраты на отправку «писем счастья» по почте нарушителям и на обеспечение кредитов, а также обеспечивает «доходы концессионера».

Впоследствии поступления в адрес «МВС Груп» вырастут. Сейчас в рамках концессии на подмосковных дорогах установлено 1011 стационарных комплексов (до этого нарушения фиксировали всего около 200 камер), но постановления в ГИБДД выносят пока только по материалам 639 из них, остальные переведут в рабочий режим в апреле. Мобильных комплексов (белые микроавтобусы с двумя крупными боксами на крыше и надписью «МВС Груп») в парке компании 200, но применяются только 50, остальные также приступят к работе в этом месяце. Ранее соглашение также предусматривало установку еще 100 камер по контролю железнодорожных переездов, но от этих планов отказались.

Московская область стала одним из первых регионов, применивших концессию для привлечения средств в отрасль фотовидеофиксации нарушений. Аналогичный вариант рассматривается также властями Санкт-Петербурга Ульяновска . Подобная практика вызывает споры между чиновниками, ГИБДД и правозащитниками. С одной стороны, камеры приводят к снижению аварийности на дорогах (в частности, по статистике подмосковных властей , число ДТП в местах установки камер в среднем снижается на 20–40%), а денег на оборудование в региональных бюджетах нет. С другой стороны, частные компании уже строят на камерах бизнес, а субъекты федерации закладывают «штрафные» деньги в бюджет. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов называет схему неправильной.