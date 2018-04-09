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Более 20 млн рублей потратят на восстановление фасада ННГУ
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Более 20 млн рублей потратят на восстановление фасада ННГУ 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского планируют произвести ремонт фасадов учебных корпусов за 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно материалам госзакупки, ремонтно-реставрационные работы требуются фасадам трёх корпусов ННГУ: по улице Большая Покровская д.37 (Филологический факультет), Университетский переулок д.7 (Факультет социальных наук), а также ул. Ульянова, 10а (НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ).
Также сообщается, что закупка является многоэтапной. Первую часть заявок рассмотрят до 12 апреля. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Стартовая цена контракта составляет 20 млн 378,6 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Новгороде отремонтируют фасад здания НГТУ.
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