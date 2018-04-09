Более 20 млн рублей потратят на восстановление фасада ННГУ 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского планируют произвести ремонт фасадов учебных корпусов за 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно материалам госзакупки, ремонтно-реставрационные работы требуются фасадам трёх корпусов ННГУ: по улице Большая Покровская д.37 (Филологический факультет), Университетский переулок д.7 (Факультет социальных наук), а также ул. Ульянова, 10а (НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ).
Также сообщается, что закупка является многоэтапной. Первую часть заявок рассмотрят до 12 апреля. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Стартовая цена контракта составляет 20 млн 378,6 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Новгороде отремонтируют фасад здания НГТУ.