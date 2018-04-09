В Нижегородской области выбрали лучшие волонтерские объединения

Лучших волонтеров региона выбирали в четырех номинациях: «Юный доброволец», «Мое волонтерское объединение», «Лучший добровольческий проект» и «Копилка волонтера». Участниками финала стали 350 лидеров из 74 волонтерских объединений Нижегородской области.

Среди юных добровольцев лучшим стал волонтерский отряд «Мы вместе» Починковского центра дополнительного образования. В номинации «Копилка волонтера» первое место получило волонтерское объединение «Новое поколение». Лучшим добровольческим проектом стал проект студенческих отрядов Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева «Тимуровцы XXI века», а лучшим в номинации «Мое волонтерское объединение» стал центр развития добровольчества «Мой город».