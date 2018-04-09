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В Нижегородской области выбрали лучшие волонтерские объединения
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В Нижегородской области выбрали лучшие волонтерские объединения 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. 5 апреля 2018 года в центре эстетического воспитания детей Нижегородской области прошел финал областного конкурса добровольческих инициатив «Волонтером быть здорово», сообщается на сайте правительства региона.
Лучших волонтеров региона выбирали в четырех номинациях: «Юный доброволец», «Мое волонтерское объединение», «Лучший добровольческий проект» и «Копилка волонтера». Участниками финала стали 350 лидеров из 74 волонтерских объединений Нижегородской области.
Среди юных добровольцев лучшим стал волонтерский отряд «Мы вместе» Починковского центра дополнительного образования. В номинации «Копилка волонтера» первое место получило волонтерское объединение «Новое поколение». Лучшим добровольческим проектом стал проект студенческих отрядов Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева «Тимуровцы XXI века», а лучшим в номинации «Мое волонтерское объединение» стал центр развития добровольчества «Мой город».
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