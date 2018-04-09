В Генпрокуратуре назвали махинации с животными Скрипалей следствием «истерики британских властей» 

Махинации с домашними питомцами Скрипалей являются возмутительными и указывают на «истерику британских властей», заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передаёт РИА «Новости».
«Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов, больше я ничем разумным это объяснить не могу», — сказал представитель надзорного ведомства при ответе на вопрос, для чего были организованы манипуляции с животными Скрипалей.
«Думаю, что зоозащитники ещё «поиграют» на этой теме и совершено правильно сделают, потому что ситуация возмутительная… Так просто для британских властей это не пройдёт», — полагает Куренной.
Ранее Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании сообщило, что морские свинки Скрипалей были найдены умершими от жажды в оцеплённом полицией доме жертв покушения, а кот находился в состоянии стресса такой степени, что его пришлось усыпить.
Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Другой кот с большой долей вероятности сбежал из оцеплённого дома, его судьба неизвестна.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти без предъявления доказательств заявляют, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 класса «Новичок», якобы причастно Российское государство. Представители официальной Москвы на всех уровнях это предположение категорически отрицают.