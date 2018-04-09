Ещё
В Генпрокуратуре назвали махинации с животными Скрипалей следствием «истерики британских властей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генпрокуратуре назвали махинации с животными Скрипалей следствием «истерики британских властей» 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Махинации с домашними питомцами Скрипалей являются возмутительными и указывают на «истерику британских властей», заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передаёт РИА «Новости».
«Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов, больше я ничем разумным это объяснить не могу», — сказал представитель надзорного ведомства при ответе на вопрос, для чего были организованы манипуляции с животными Скрипалей.
«Думаю, что зоозащитники ещё «поиграют» на этой теме и совершено правильно сделают, потому что ситуация возмутительная… Так просто для британских властей это не пройдёт», — полагает Куренной.
Ранее Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании сообщило, что морские свинки Скрипалей были найдены умершими от жажды в оцеплённом полицией доме жертв покушения, а кот находился в состоянии стресса такой степени, что его пришлось усыпить.
Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Другой кот с большой долей вероятности сбежал из оцеплённого дома, его судьба неизвестна.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти без предъявления доказательств заявляют, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 класса «Новичок», якобы причастно Российское государство. Представители официальной Москвы на всех уровнях это предположение категорически отрицают.
Парламентская газета: последние новости
Глава парламента Кемеровской области подал в отставку Генпрокуратура рассказала, как Березовский получил статус беженца в Британии США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул128
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия155
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй61
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина28
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»102
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение