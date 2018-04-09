В Генпрокуратуре назвали махинации с животными Скрипалей следствием «истерики британских властей»

«Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов , больше я ничем разумным это объяснить не могу», — сказал представитель надзорного ведомства при ответе на вопрос, для чего были организованы манипуляции с животными Скрипалей.

«Думаю, что зоозащитники ещё «поиграют» на этой теме и совершено правильно сделают, потому что ситуация возмутительная… Так просто для британских властей это не пройдёт», — полагает Куренной.

Ранее Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании сообщило, что морские свинки Скрипалей были найдены умершими от жажды в оцеплённом полицией доме жертв покушения, а кот находился в состоянии стресса такой степени, что его пришлось усыпить.

Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Другой кот с большой долей вероятности сбежал из оцеплённого дома, его судьба неизвестна.