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Акции «РусАл» упали на 50 процентов из-за санкций
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Акции «РусАл» упали на 50 процентов из-за санкций 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Реальное время
Капитализация компании утром в понедельник составила 4,47 миллиарда долларов. Падение стоимости акций на бирже превысило 50 процентов. Это произошло после того, как "РусАл" предупредил о риске технических дефолтов на фоне последствий от введенных американцами ограничений.
Также "Московская биржа" сообщила, что вводит дискретный аукцион по акциям «РусАла» в связи с падением цены более чем на 20 процентов. В начале торгов на новостях о включении компаний и их крупных акционеров в американский санкционный список акции компании упали на 46,9 процента., до 15,04 рубля за штуку, бумаги En+ потеряли 22,8 процента, опустившись до 45 рублей за штуку.
О новых санкция против ряда российских предпринимателей и подконтрольных им компаний Минфин США объявил на прошлой неделе. В список попал и глава «РусАла» Олег Дерипаска.
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