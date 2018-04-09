Акции «РусАл» упали на 50 процентов из-за санкций 

Капитализация компании утром в понедельник составила 4,47 миллиарда долларов. Падение стоимости акций на бирже превысило 50 процентов. Это произошло после того, как "РусАл" предупредил о риске технических дефолтов на фоне последствий от введенных американцами ограничений.
Также "Московская биржа" сообщила, что вводит дискретный аукцион по акциям «РусАла» в связи с падением цены более чем на 20 процентов. В начале торгов на новостях о включении компаний и их крупных акционеров в американский санкционный список акции компании упали на 46,9 процента., до 15,04 рубля за штуку, бумаги En+ потеряли 22,8 процента, опустившись до 45 рублей за штуку.
О новых санкция против ряда российских предпринимателей и подконтрольных им компаний Минфин США объявил на прошлой неделе. В список попал и глава «РусАла» Олег Дерипаска.