Резкий приток воды ожидается во всех малых водных объектах Алтайского края 

Резкий приток талой воды ожидается во всех водных объектах Алтайского края в ближайшие трое суток, 13-15 апреля.
На Оби в районе Барнаула и Усть-Чарышской пристани возможно достижение критических отметок и подтопление жилья. Также возможно подтопление стоковыми водами низменных участков в Кытмановском, Ельцовском, Тальменском, Залесовском районах и г. Заринске.
Информацию на основе бюллетеня Межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков предоставило Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.