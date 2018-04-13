Резкий приток воды ожидается во всех малых водных объектах Алтайского края 

АиФ — Алтай: последние новости

Долгожданный приговор. Экс-хозяйка «Изумрудной страны» осталась на свободе

14 апреля в Алтайском крае откроется сезон охоты на пернатую дичь

В Новоалтайске задержали подростков, которые испортили несколько авто