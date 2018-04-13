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Резкий приток воды ожидается во всех малых водных объектах Алтайского края
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Резкий приток воды ожидается во всех малых водных объектах Алтайского края 

АиФ — Алтай 25 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Резкий приток талой воды ожидается во всех водных объектах Алтайского края в ближайшие трое суток, 13-15 апреля.
На Оби в районе Барнаула и Усть-Чарышской пристани возможно достижение критических отметок и подтопление жилья. Также возможно подтопление стоковыми водами низменных участков в Кытмановском, Ельцовском, Тальменском, Залесовском районах и г. Заринске.
Информацию на основе бюллетеня Межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков предоставило Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.
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