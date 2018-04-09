Генпрокуратура начала публикацию документов, связанных с Борисом Березовским

Генпрокуратура разместила в печатном виде заявление выходца из Казахстана Владимира Терлюка о предоставлении государственной защиты, ряд обращений ведомства в министерство внутренних дел Великобритании, ответы, полученные от центрального органа управления Соединенного Королевства, имеющие отношение к делу Березовского.

В июле 2006 года в Генпрокуратуру России с письменным заявлением обратился не имевший гражданства выходец из Казахстана Владимир Терлюк, который с 1999 года с семьей проживал в Великобритании.

Александр Литвиненко, В заявлении сообщалось, что в период с мая по сентябрь 2003 года Березовский, экс-офицер ФСБ Александр Гольдфарб (вице-президент зарегистрированного в США Международного фонда гражданских свобод, финансировавшегося Березовским), а также их британские адвокаты в целях создания фиктивных оснований для предоставления Березовскому статуса беженца пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского.

В ходе данного расследования в сентябре 2003 года сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества. Терлюк категорически отверг эти утверждения и дал подробные показания обо всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании, а также о действиях Литвиненко, Гольдфарба и других лиц, причастных к проведению этой провокации. Впоследствии Терлюк в 2010 году подтвердил эти показания под присягой в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса на процессе против Березовского.

Россия направила Великобритании в 2006-2011 годах 39 обращений, касающихся дела Бориса Березовского, и все они были проигнорированы британской стороной, заявил советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.

По его словам, Британия до сих пор не смогла найти преступников, избивших Владимира Терлюка и его жену арматурой после того, как он дал показания против Бориса Березовского.

При этом в Генпрокуратуре считают выходец из Казахстана Владимир Терлюк, находящийся в Великобритании, мог рассматриваться в качестве возможной жертвы отравления наряду с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.