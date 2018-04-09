Генпрокуратура начала публикацию документов, связанных с Борисом Березовским 

Генеральная прокуратура РФ в понедельник в Telegram-канале начала публикацию документов, свидетельствующих о незаконном получении опальным олигархом Борисом Березовским убежища в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.
Генпрокуратура разместила в печатном виде заявление выходца из Казахстана Владимира Терлюка о предоставлении государственной защиты, ряд обращений ведомства в министерство внутренних дел Великобритании, ответы, полученные от центрального органа управления Соединенного Королевства, имеющие отношение к делу Березовского.
В июле 2006 года в Генпрокуратуру России с письменным заявлением обратился не имевший гражданства выходец из Казахстана Владимир Терлюк, который с 1999 года с семьей проживал в Великобритании.
В заявлении сообщалось, что в период с мая по сентябрь 2003 года Березовский, экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, Александр Гольдфарб (вице-президент зарегистрированного в США Международного фонда гражданских свобод, финансировавшегося Березовским), а также их британские адвокаты в целях создания фиктивных оснований для предоставления Березовскому статуса беженца пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского.
В ходе данного расследования в сентябре 2003 года сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества. Терлюк категорически отверг эти утверждения и дал подробные показания обо всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании, а также о действиях Литвиненко, Гольдфарба и других лиц, причастных к проведению этой провокации. Впоследствии Терлюк в 2010 году подтвердил эти показания под присягой в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса на процессе против Березовского.
Россия направила Великобритании в 2006-2011 годах 39 обращений, касающихся дела Бориса Березовского, и все они были проигнорированы британской стороной, заявил советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.
По его словам, Британия до сих пор не смогла найти преступников, избивших Владимира Терлюка и его жену арматурой после того, как он дал показания против Бориса Березовского.
При этом в Генпрокуратуре считают выходец из Казахстана Владимир Терлюк, находящийся в Великобритании, мог рассматриваться в качестве возможной жертвы отравления наряду с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
«О Терлюке не вспоминали более десяти лет, и вдруг внезапно ровно в этот период он понадобился. Совершенно нельзя исключать, что в тот момент и до сих пор он рассматривается как возможная жертва и, возможно, существовал даже какой-то выбор между ним и Скрипалем», — сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.