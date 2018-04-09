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Долгами за «коммуналку» займутся коллекторы
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Долгами за «коммуналку» займутся коллекторы 

ТВ-МИГ 30 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса citynews.kiev.ua  Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил повысить собираемость платежей за предоставленною абонентам тепловую и электрическую энергию и усилить меры по взысканию просроченной задолженности. Для этого энергоснабжающее предприятие заключило договор с агентством «Региональная организация по сбору долгов».
Данная компания внесена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Она специализируется на работе с долгами в сфере ЖКХ.
Таким образом, должникам из Владимирской области предстоит столкнутся с коллекторами — именно так называют сторонние организации, специализирующиеся по возврату проблемных задолженностей. Методы работы коллекторов от ЖКХ владимирцам пока не известны, впрочем, пресс-службы филиала «ЭнергосбыТ Плюс» гарантирует, что агентство по взысканию долгов «жестко придерживается требований действующего законодательства, а именно, Федерального закона „О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности“.
Работа будет проводиться с должниками, задолженность которых превышает 6 месяцев и более. Таких должников у филиала порядка 8 тысяч, а общая сумма их задолженности превышает 390 млн рублей.
Подобным клиентам в течение 30 дней будет направлено извещение по почте с уведомлением, в котором будет указана информация о размере задолженности и о привлечении для взыскания данного долга ООО „Агентство Региональная организация по сбору долгов“. В случае неуплаты долга юристы коллекторского Агентства, видимо, будут обращаться в суд.
Отметим, по состоянию на 1 марта 2018 года общий размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом „ЭнергосбыТ Плюс“ составляет более 370 млн рублей, за тепловую энергию — более 615 млн рублей.
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