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Серебряный регион ТОП-20. Ямал лидирует в сфере молодежной политики
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Серебряный регион ТОП-20. Ямал лидирует в сфере молодежной политики 

ИА Север-Пресс 33 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число 20 передовых регионов в сфере реализации государственной молодежной политики, заняв 2 место. Рейтинг, подготовленный Федеральным агентством по делам молодежи в сфере эффективности реализации государственной молодежной политики за 2017 год, возглавил Уральский федеральный округ.
Лидирующие позиции в рейтинге занимают и другие уральские регионы. Так, Ханты-Мансийский автономный округ расположился на 4 строчке, Тюменская область — на 16 и Курганская область — на 19 место, — сообщает пресс-служба уральского полпредства.
Деятельность регионов в сфере молодежной политики оценивали по 58 критериям, включенным в 8 разделов: мероприятия, всероссийская форумная кампания, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной системой «Молодежь России», институты, инфраструктура, коммуникации и нормативно-правовая база.
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