Серебряный регион ТОП-20. Ямал лидирует в сфере молодежной политики

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число 20 передовых регионов в сфере реализации государственной молодежной политики, заняв 2 место. Рейтинг, подготовленный Федеральным агентством по делам молодежи в сфере эффективности реализации государственной молодежной политики за 2017 год, возглавил Уральский федеральный округ.

Деятельность регионов в сфере молодежной политики оценивали по 58 критериям, включенным в 8 разделов: мероприятия, всероссийская форумная кампания, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной системой «Молодежь России», институты, инфраструктура, коммуникации и нормативно-правовая база.