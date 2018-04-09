В компании депутата Плаксина, которая строила «Первый Николаевский», прошли обыски

В компании «Уралэнергостройкомплекс» сегодня прошли обыски, сообщил источник Е1.RU.

— Из офиса вынесли документацию и компьютеры — это в рамках возбуждённых дел по «Первому Николаевскому» и ЖК на Самолётной, — рассказал Е1.RU источник.

В начале марта из-за недостроя «Новый Уктус», который возводила компания «Уралэнергостройкомплекс», завели уголовное дело, и тогда полицейские искали пайщиков этого недостроенного жилого комплекса.

Дом должна была сдать в конце 2015 года компания «Уралэнергостройкомплекс». Недострой представляет собой дом-«свечку». Пайщики не раз выходили на митинги и просили, чтобы застройщик занялся их домом. Сейчас за достройку взялась группа компаний «ТЭН».

Кроме «Нового Уктуса» этот застройщик известен тем, что возводил жилой комплекс «Первый Николаевский», но не закончил, и его достраивает Prinzip. Также «Уралэнергостройкомплекс» строил ЖК на Постовского, но не достроил и его, за этот комплекс взялась ГК «ТЭН».

Директором компании «Уралэнергостройкомплекс» является депутат городской думы Игорь Плаксин

В городской полиции Е1.RU обещали прокомментировать ситуацию позже. Дозвониться до офиса нам не удалось, там никто не берёт трубку.