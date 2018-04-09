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Памфилова: к выборам-2018 удалось полностью оснастить избиркомы цифровой связью
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Памфилова: к выборам-2018 удалось полностью оснастить избиркомы цифровой связью 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Все избирательные комиссии к выборам президента РФ 18 марта удалось оснастить цифровыми каналами связи, тогда как на прошлых выборах главы государства они были только на трети участков. Об этом сообщила в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на коллегии Минкомсвязи России.
"Если в 2012 году на выборах президента у нас немногим более 30% наших комиссий имели цифровые каналы связи, то к выборам 2018 года 100%-ный у нас был охват", — сказала она.
Памфилова добавила, что почти на всех 97 тыс. участках в комиссиях были установлены компьютеры, это позволило печатать итоговые протоколы с QR-кодами для упрощения ввода результатов в государственную автоматизированную систему «Выборы».
По словам главы ЦИК, все случаи попыток проголосовать неоднократно с использованием заявлений о прикреплении к участку не по месту регистрации были зафиксированы, по ним проведут проверки. Памфилова подчеркнула, что результаты выборов достоверны, голосование прошло максимально открыто и прозрачно.
"Даже наши так называемые друзья в кавычках, которые обязаны на публику высказывать какие-то критические замечания, в кулуарных беседах многие наблюдатели международные, которые были в регионах, просто поражались, многие восхищались и говорили, что ничего подобного в очень многих странах так называемой развитой демократии нет", — заключила она.
Выборы президента прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.
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