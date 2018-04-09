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В Вешняках в этом году завершится капитальный ремонт 65 домов
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В Вешняках в этом году завершится капитальный ремонт 65 домов 

Управа района Вешняки 35 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы района Вешняки Сергей Махов поделился с жителями планами управы по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов на этот год.
По его данным, в текущем году в районе планируется закончить работы по комплексному капитальному ремонту 65 многоквартирных домов, начавшиеся в прошлом году.
Сергей Михайлович рассказал, что в ближайшее время рассчитывают дать старт работам по дому, расположенному по адресу: аллея Первой Маёвки, дом 11 корпус 2. Кроме того, в 48 домах будет произведена замена 242 лифтов. Заказчиком данных работ выступил Фонд капитального ремонта города Москвы.
Сергей Махов добавил, что за счёт средств стимулирования управы будет сделан выборочный капитальный ремонт в доме 24 по ул. Реутовской. Там отремонтируют инженерные системы. Также ведётся разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта потолочных перекрытий в квартире в доме 5 корп. 4 по ул. Вешняковской и трёх квартирах в доме 10 по улице Старый Гай.
По сведениям главы управы, 10 жилых домов района вошли в программу энергосбережения, в результате в них будут модернизированы системы освещения мест общего пользования.
Это следующие дома: ул. Старый Гай, д. 6 и д. 10; ул. Молдагуловой, д. 3 корп. 1-3; ул. Вешняковская, д. 6 корп. 5, д. 12 корп. 1, д. 14 корп. 1; ул. Реутовская, д. 12 корп. 2 и д. 24.
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