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«Русгидро» проанализирует ситуацию с «Русалом», подпавшим под новые санкции США
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«Русгидро» проанализирует ситуацию с «Русалом», подпавшим под новые санкции США 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания «Русгидро», которая намерена реализовать с "Русалом" совместный проект по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), проанализирует ситуацию с включением своего партнера в новый список санкций минфина США. Об этом сообщили журналистам в компании.
"Русгидро" проанализирует ситуацию с включением «Русала» в «черный список» OFAC (минфин США — прим. ТАСС)", — сказали в компании.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему «Русал» и En+ Group.
"Русгидро" на прошлой неделе сообщила, что совет директоров компании одобрил окончательные условия вхождения генерирующей компании в тайшетский проект, подразумевающий завершение строительства алюминиевого завода в Сибири.
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