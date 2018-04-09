«Русгидро» проанализирует ситуацию с «Русалом», подпавшим под новые санкции США

"Русгидро" проанализирует ситуацию с включением «Русала» в «черный список» OFAC (минфин США — прим. ТАСС)", — сказали в компании.

"Русгидро" на прошлой неделе сообщила, что совет директоров компании одобрил окончательные условия вхождения генерирующей компании в тайшетский проект, подразумевающий завершение строительства алюминиевого завода в Сибири.