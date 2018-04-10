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ФАС: никто из инвесторов не отзывал сделки после расширения санкций со стороны США
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ФАС: никто из инвесторов не отзывал сделки после расширения санкций со стороны США 

BFM.RU 47 минут назад
Фото: ФИНАМ
Федеральная антимонопольная служба не получала отзывов ходатайств о сделках после последнего расширения санкций со стороны США. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах апрельской конференции Высшей школы экономики, передает ТАСС.
«Нет, нет, пока нет. Может быть даже это удивительно, но по тем известным компаниям, по которым прошлись утюгом последние санкции, там у них и не было сделок», — сказал он, добавив, то под санкции не попали стратегические компании.
Артемьев считает, что расширение санкций не повлияет на поток иностранных инвестиций в Россию, потому что в основном на повестке дня сделки с арабскими и азиатскими инвесторами. «Что должно случиться, чтобы китайцы, индийцы или ближневосточные партнеры пересмотрели свою позицию, я даже не берусь сказать. Ясно, что такого рода санкции, которые сейчас применены, не подействуют никак», — подчеркнул он.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.
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