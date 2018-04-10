ФАС не получала отзывов ходатайств после расширения санкций со стороны США

"Нет, нет, пока нет. Может быть даже это удивительно, но по тем известным компаниям, по которым прошлись утюгом последние санкции, там у них и не было сделок", — сказал он, добавив, то под санкции не попали стратегические компании.