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ФАС не получала отзывов ходатайств после расширения санкций со стороны США
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ФАС не получала отзывов ходатайств после расширения санкций со стороны США 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ФИНАМ
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала отзывов ходатайств о сделках после последнего расширения санкций со стороны США. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах апрельской конференции Высшей школы экономики.
"Нет, нет, пока нет. Может быть даже это удивительно, но по тем известным компаниям, по которым прошлись утюгом последние санкции, там у них и не было сделок", — сказал он, добавив, то под санкции не попали стратегические компании.
Артемьев считает, что расширение санкций не повлияет на поток иностранных инвестиций в Россию, потому что в основном на повестке дня сделки с арабскими и азиатскими инвесторами. «Что должно случиться, чтобы китайцы, индийцы или ближневосточные партнеры пересмотрели свою позицию, я даже не берусь сказать. Ясно, что такого рода санкции, которые сейчас применены, не подействуют никак», — подчеркнул он.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
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