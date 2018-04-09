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Воспитанники уральского центра по модели «Сириуса» подпишут контракты с IT-компаниями
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Воспитанники уральского центра по модели «Сириуса» подпишут контракты с IT-компаниями 

ТАСС 33 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Воспитанники Уральского образовательного центра «Золотое сечение», который создан в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса», по итогам весенней смены впервые подпишут отложенные трудовые контракты с IT-компаниями. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“ Елена Короткова.
»Весенняя смена стартовала в марте, торжественное закрытие состоится 10 апреля. Впервые в этот раз состоится подписание отложенных трудовых контрактов IT-компаний с некоторыми участниками, чтобы в будущем они имели возможность прийти на место работы по выбранному направлению", — сказала собеседница агентства.
По данным департамента информационной политики региона, презентация IT-проектов пройдет перед церемонией закрытия. «Также сегодня в Уральском музыкальном колледже состоится заключительный концерт участников смены по направлению „Музыка“, а завтра нас ждет итоговое выступление фигуристов и выставка художественного творчества и иконописи», — говорится в сообщении.
Свердловская область стала первым регионом РФ, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром «Сириус» создали региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии подписали губернатор региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в декабре 2016 года.
Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. Пилотная смена прошла с 1 по 21 августа 2017 года. Основной площадкой весенней смены стал Центр Международной Торговли в Екатеринбурге.
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