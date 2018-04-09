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В Карачаево-Черкесии заложили один из крупнейших в стране грушевых садов
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В Карачаево-Черкесии заложили один из крупнейших в стране грушевых садов 

«Это Кавказ» 37 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Карачаево-Черкесии заложили грушевый сад интенсивного типа, который может стать одним из крупнейших в России.
«По оценке одного из ведущих специалистов в мире в области садоводства голландца Питера Ван Райна, который консультирует проект, будущий грушевый сад площадью 20 гектаров станет самым крупным садом, высаженным в новейшей истории России», — написал глава республики Рашид Темрезов в Instagram.
Закладка грушевого сада — продолжение проекта по развитию интенсивного садоводства в Адыге-Хабльском районе республики, который реализует ОАО «Сады Карачаево-Черкесии».
«Сегодня в Карачаево-Черкесии высажено уже 200 гектаров, до конца этого года будет 300 гектаров <> Этот проект, который я сам лично курирую, важен не только с точки зрения промышленного производства фруктов, но прежде всего я его рассматриваю как удачный старт возрождения отрасли садоводства в Карачаево-Черкесии, создания новых рабочих мест. Уверен, вслед за этим, большим садом, в работу включатся и владельцы личных подворий, подтянутся и другие районы республики», — отметил Темрезов.
По словам руководителя проекта Айдына Ширинова, грушевый сад будут высаживать в несколько этапов. «К концу 2019 года общая площадь, занятая под грушевые деревья, составит 20 гектаров. Первый урожай появится уже в следующем году, а еще через несколько лет с 20 гектаров грушевого сада будут собирать 1,5 тысячи тонн фруктов», — приводит слова Ширинова пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.
Он также отметил, что у Карачаево-Черкесии есть все возможности стать крупнейшим производителем груши в России. Кроме того, в регионе будет открыт единственный на Юге страны центр обучения для желающих заниматься садоводством.
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