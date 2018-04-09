Коммунальщики ЮВАО активно готовят округ к лету

Сотрудники коммунальных служб ЮВАО переведены на усиленный режим работы в связи с традиционным месячником по уборке и благоустройству территорий, стартовавшим в столице 01 апреля.

Всего в Юго-Восточном округе в рамках весенней уборки промоют 60 фасадов жилых и 117 нежилых зданий, отмоют и покрасят 145 фонарей и 7 408 дорожных знаков и указателей. Также коммунальщики отремонтируют 566 детских и 122 спортивных площадки, приведут в порядок 39 газонов, обустроят почти 17 тысяч квадратных метров цветников, а также высадят деревья и кустарники. До конца месяца рабочие должны залатать ямы и выбоины на дворовых территориях, отремонтируют и покрасят ограждения, обновят на дорогах и пешеходных переходах разметку. На уборке территорий в округе задействовано 1 162 единиц спецтехники.

В Рязанском районе работы начались с 3-й Институтской улицы. Рабочие спиливают сухие ветки деревьев, убирают мусор, прогребают газоны, заливают выбоины в асфальте во дворах и производят другие виды работ. По словам заместителя руководителя ГБУ «Жилищник Рязанского района» по эксплуатации Алексея Ковязина, в районе нужно отмыть 114 из 320 фасадов до уровня второго этажа, еще пять фасадов домов, стоящих на вылетных магистралях, промоют полностью.

На Подъемной улице Нижегородского района рабочие также промывают фасады домов, ремонтируют цоколи, где это необходимо, восстанавливают после зимы водосточные трубы, которые были повреждены. Кроме того, промывают дороги и тротуары, дорожные знаки и адресные таблички на домах.

— Сначала восстановят цоколи полностью, и после этого промоют фасады, — рассказал исполняющий обязанности руководителя ГБУ «Жилищник Нижегородского района» Дамир Мусиков. — Для этого подгонят автоподъемник, сначала намылят фасад, а потом смоют пену струей воды под высоким давлением. Полностью в районе будут мыть всего три фасада, а остальные в этом не нуждаются, поскольку моются в рамках капремонта или уже промыты.

Как утверждают сотрудники коммунальных служб округа, до конца месяца все работы будут завершены. А 14 и 21 апреля они ждут и жителей ЮВАО — на традиционные общегородские субботники. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем, инструментами и посадочным материалом.