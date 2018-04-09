В Москве на базе предприятий «Роскосмоса» появятся инновационные кластеры

По словам столичного мэра, космическая отрасль имеет очень высокое значение для Москвы как поставщик большого количества высококвалифицированных рабочих мест. В городе работают десятки предприятий, которые оказывают самое прямое влияние на уровень технологического развития Москвы. Поэтому, отметил Собянин, крайне важно, чтобы эти самые предприятия продолжали свою деятельность в максимально комфортных условиях.

Что касается подписанного соглашения, то оно как раз направлено на то, чтобы между городом и госкорпорацией было налажено плотное взаимодействие в плане привлечения инвестиций, поддержки работы предприятий, развития системы образования.

Помимо прочего, глава города также поздравил работников космической отрасли с Днём космонавтики, который страна будет отмечать на этой неделе.