В Москве на базе предприятий «Роскосмоса» появятся инновационные кластеры 

Совместное соглашение, достигнутое между столичными властями и руководством госкорпорации «Роскосмос» позволит создать в Москве промышленные и инновационные кластеры. Соответствующий документ во время церемонии, которая состоялась в главном офисе АО РКС («Российские космические системы») подписал столичный градоначальник Сергей Собянин с одной стороны, а также Игорь Комаров — с другой.
По словам столичного мэра, космическая отрасль имеет очень высокое значение для Москвы как поставщик большого количества высококвалифицированных рабочих мест. В городе работают десятки предприятий, которые оказывают самое прямое влияние на уровень технологического развития Москвы. Поэтому, отметил Собянин, крайне важно, чтобы эти самые предприятия продолжали свою деятельность в максимально комфортных условиях.
Что касается подписанного соглашения, то оно как раз направлено на то, чтобы между городом и госкорпорацией было налажено плотное взаимодействие в плане привлечения инвестиций, поддержки работы предприятий, развития системы образования.
Помимо прочего, глава города также поздравил работников космической отрасли с Днём космонавтики, который страна будет отмечать на этой неделе.