Ещё
В Москве на базе предприятий «Роскосмоса» появятся инновационные кластеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве на базе предприятий «Роскосмоса» появятся инновационные кластеры 

На Западе Москвы 26 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Совместное соглашение, достигнутое между столичными властями и руководством госкорпорации «Роскосмос» позволит создать в Москве промышленные и инновационные кластеры. Соответствующий документ во время церемонии, которая состоялась в главном офисе АО РКС («Российские космические системы») подписал столичный градоначальник Сергей Собянин с одной стороны, а также Игорь Комаров — с другой.
По словам столичного мэра, космическая отрасль имеет очень высокое значение для Москвы как поставщик большого количества высококвалифицированных рабочих мест. В городе работают десятки предприятий, которые оказывают самое прямое влияние на уровень технологического развития Москвы. Поэтому, отметил Собянин, крайне важно, чтобы эти самые предприятия продолжали свою деятельность в максимально комфортных условиях.
Что касается подписанного соглашения, то оно как раз направлено на то, чтобы между городом и госкорпорацией было налажено плотное взаимодействие в плане привлечения инвестиций, поддержки работы предприятий, развития системы образования.
Помимо прочего, глава города также поздравил работников космической отрасли с Днём космонавтики, который страна будет отмечать на этой неделе.
На Западе Москвы: последние новости
Ветераны Западного округа стали гостями Московской городской Думы Жилинспекция ЗАО выявила нарушения в трёх районах Сегодня стартовала регистрация http://totaldict.ru на диктант
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул128
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия155
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй61
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина28
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»102
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение